Таллин, 26 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Только один вакцинированный от COVID-19 пациент скончался на территории Эстонии за все время пандемии. Об этом 26 августа заявила заведующая отделом инфекционных заболеваний эстонского департамента здоровья Ханна Сепп, ее слова приводит Delfi.

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Как утверждает заведующая отделом департамента здоровья страны, ранее появившаяся в соцсетях информация о 53 скончавшихся от нового заболевания после прохождения вакцинации, не соответствует действительности.

При этом Сепп подчеркнула, что, по данным департамента здоровья Эстонии, от коронавируса в Эстонии скончался только один вакцинированный пациент.

«Во всех этих 53 случаях окончательная причина смерти еще не ясна. Я призываю людей сохранять спокойствие и не делать выводов из сообщений в социальных сетях, которые направлены на то, чтобы сеять страх и замешательство», — сказала она.

Также заведующая отделом эстонского департамента здоровья указала, что что у ряда пациентов COVID-19 является не основным, а сопутствующим заболеванием.

«Люди часто забывают, что вакцинация не гарантирует бессмертия. Если человек болен раком, то вакцина от коронавируса не защищает от этого серьезного основного заболевания», — уточнила Сепп.

Отметим, на сегодняшний день в Эстонии вакцинацию от нового заболевания прошли 715 143 человек, из которых 617 913 жителей страны получили обе дозы такого препарата.