Ростов-на-Дону, 26 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В Ростовской области за сутки 16,6 тыс. человек привились от COVID-19, завершив участие в прививочной кампании. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Первый компонент антиковидной вакцины получили 1 млн 405,88 тыс. человек (+ 10 027 за сутки). Завершили вакцинацию 1 млн 171,7 тыс. человек (+ 16 636 за сутки).

ИА REGNUM отмечает, что в настоящее время в Ростовской области план по вакцинации выполнен на 65,5%. На Дону планируется привить минимум 60% взрослого населения — 2 млн 33 тыс. человек.