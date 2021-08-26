В Польше в школы и детсады начали поступать средства защиты от SARS-CoV-2
Варшава, 26 августа, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В детские сады и школы Польши уже началась доставка средств защиты от коронавируса. Об этом сообщил 26 августа министр образования Польши Пшемыслав Чарнек во время радиоэфира на Polskie Radio 24.
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Министр сообщил, что защитные средства в виде масок, перчаток и дезинфицирующих средств будут доставлены в 32 тысячи учреждений образования по всей стране. Ученик и учителя будут этим пользоваться бесплатно. Проект финансирует Министерство образования совместно с Государственным агентством стратегических резервов, отметил он.
«Даже те школы и сады, которые не успели подать заявку о своих потребностях в защитных средствах до 12 августа, все равно получат нашу помощь», — сказал Чарнек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в Польше осенью текущего года ожидают очередной волны пандемии коронавируса. Однако все учебные заведения начнут в сентябре работать в очном режиме.