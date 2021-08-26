Джакарта, 26 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 33 357 249 граждан, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Полную вакцинацию в стране прошли 16,02% жителей.

Кроме того, первую дозу вакцины против коронавируса в Индонезии получили 59 426 934 жителя или 28,53%.

Полную вакцинацию в Индонезии прошли 1 517 889 медиков. Ещё 502 719 человек получили третью дозу вакцины.

Кроме того, вторую дозу вакцины получили 18 131 423 государственных служащих, 1 917 985 учителей, 3 658 275 пожилых людей, 8 192 721 людей с ограниченными возможностями, 1 432 264 подростков в возрасте 12−17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за последние дни снизилось число случаев заражения коронавирусом.