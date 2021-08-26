Москва, 26 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В городе Беслане будет создан центр патриотического воспитания и профилактики терроризма. Его планируют построить власти Северной Осетии на месте школы в городе Беслане, где в 2004 году террористы устроили теракт. Помощь в создании центра пообещал оказать властям республики президент РФ Владимир Путин.

Дети Беслана

О планах по созданию музея рассказал главе государства врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло в ходе встречи, которая состоялась в Кремле 26 августа.

«Первый объект — это пантеон и сам музей. А остальные объекты мы построим, если вы такое поручение дадите — в первоочередном порядке и полном объеме обеспечить финансирование» , — сообщил Меняйло.

Президент одобрил идею строительства центра и обещал дать поручение о финансировании проекта, отметив его важность для всех граждан России.

«Это та трагическая история в жизни нашей страны, в новейшей истории, которая требует всегда особого внимания и участия. Поэтому такое поручение обязательно будет», — приводит слова Владимира Путина его пресс-служба.

Напомним, в 2004 году на торжественной линейке 1 сентября в школе № 1 города Беслана террористы захватили в заложники учащихся школы, их родных и педагогов. Почти трое суток удерживали бандиты свыше 1000 детей и женщин в спортзале школы, после чего было принято решение штурмовать здание и вызволять обессилевших людей. В результате теракта погибли 334 человека, среди которых было 186 детей.