Москва, 26 августа, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Министерству здравоохранения и оперативному штабу правительства вопрос о рекордном количестве смертей от COVID-19 в стране.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я переадресую вас в Минздрав и штаб, к (вице-премьеру) Татьяне Голиковой», — сказал представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос, о том, есть ли у Кремля информация, почему число заражений коронавирусом снижается, но фиксируются новые рекорды по смертности.

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Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 25 августа в России выявили 19 630 случаев заражения коронавирусом. Общее количество зарегистрированных случаев достигло в стране 6 824 540.

За сутки скончались от коронавирусной инфекции 820 человек, это является максимальным значением с начала пандемии. Всего в РФ с начала распространения вируса от COVID-19 умерли 179 243 человека. Выздоровели — 6 092 818 человек.