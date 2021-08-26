Куала-Лумпур, 26 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Малайзии снова объявили о рекордном росте числа случаев заражения коронавирусом, сообщает CNBC Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

За сутки в Малайзии выявили 24 599 случаях заражения коронавирусом.

В Куала-Лумпуре за сутки зарегистрирован 881 случай заражения SARS-CoV-2.

За время пандемии в Малайзии выявили 1,62 млн носителей коронавируса. Всего в стране от COVID-19 умерли 14 818 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил обеспокоенность тем, что случаи заражения коронавирусом в стране достигли 23 000.