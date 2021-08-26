Минтранс спрогнозировал рост объёма авиаперевозок в РФ к 2035 году
Москва, 26 августа, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Объём авиаперевозок через аэропорты России к 2035 году должен увеличиться до 234 млн пассажиров в год, заявил 26 августа заместитель министра транспорта Игорь Чалик.
Замминистра добавил, что авиационная подвижность жителей за указанный период вырастет с 1 до 1,6 поездки на воздушном транспорте с учётом иностранных авиакомпаний на одного человека в год, а для жителей удалённых и труднодоступных районов — с 0,58 до 1,36.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления средств на субсидирование пассажирских авиаперевозок между регионами Дальнего Востока. Планируется снизить стоимость перелётов для жителей округа по значимым маршрутам.
Читайте также: Мишустин утвердил правила господдержки авиаперевозок на Дальнем Востоке