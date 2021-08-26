Москва, 26 августа, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Объём авиаперевозок через аэропорты России к 2035 году должен увеличиться до 234 млн пассажиров в год, заявил 26 августа заместитель министра транспорта Игорь Чалик.

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«Реализация предусмотренных транспортной стратегией мероприятий создаст условия для роста объёма авиаперевозок через аэропорты России с 147,5 млн пассажиров в 2019 году до 234 млн к 2035 году», — цитирует его ТАСС.

Замминистра добавил, что авиационная подвижность жителей за указанный период вырастет с 1 до 1,6 поездки на воздушном транспорте с учётом иностранных авиакомпаний на одного человека в год, а для жителей удалённых и труднодоступных районов — с 0,58 до 1,36.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления средств на субсидирование пассажирских авиаперевозок между регионами Дальнего Востока. Планируется снизить стоимость перелётов для жителей округа по значимым маршрутам.

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