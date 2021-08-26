Стокгольм, , 14:14 — REGNUM Правительство Швеции дало добро на расширение промежуточного хранилища ядерных отходов в Оскарсхамне. Об этом в ходе интервью новостной службе TT заявил министр Швеции по вопросам климата и окружающей среды Пер Болунд.

Атомная электростанция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правительство сегодня приняло решение разрешить увеличение мощностей … Таким образом, мы сможем избежать угрозы приостановки атомной энергетики в 2024 году», — отметил Болунд.

Решение было принято после того, как владельцы крупнейших энергетических компаний по работе с ядерной энергий, в том числе государственная компания Vattenfall, которая эксплуатирует реакторы в Рингхалсе и Форсмарке, предупредили, что промежуточное хранилище с точки зрения текущего разрешения может быть заполнено к 2024 году.

Отмечается, что муниципальные власти Оскархамна недовольны решением правительства.

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