Стокгольм, 26 августа, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Правительство Швеции дало добро на расширение промежуточного хранилища ядерных отходов в Оскарсхамне. Об этом в ходе интервью новостной службе TT заявил министр Швеции по вопросам климата и окружающей среды Пер Болунд.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная электростанция

«Правительство сегодня приняло решение разрешить увеличение мощностей … Таким образом, мы сможем избежать угрозы приостановки атомной энергетики в 2024 году», — отметил Болунд.

Решение было принято после того, как владельцы крупнейших энергетических компаний по работе с ядерной энергий, в том числе государственная компания Vattenfall, которая эксплуатирует реакторы в Рингхалсе и Форсмарке, предупредили, что промежуточное хранилище с точки зрения текущего разрешения может быть заполнено к 2024 году.

Отмечается, что муниципальные власти Оскархамна недовольны решением правительства.