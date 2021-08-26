Сухум, , 14:03 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей страны с годовщиной признания суверенитета республики Российской Федерацией. Текст обращения 26 августа распространила пресс-служба абхазского лидера.

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«Признание Россией государственного суверенитета Абхазии без преувеличения стало одним из важнейших событий в истории нашего государства, актом торжества справедливости. Наша страна обрела мир, безопасность и возможности для развития», — говорится в обращении.

Бжания отметил, что Россия является союзником Абхазии много веков и абхазский народ всегда будет ей благодарен. Он пожелал России процветания, заявив, что от этого зависит безопасность в мире.

Президент Абхазии также напомнил о тех, кто привел абхазский народ к победе в Отечественной войне 1992 — 1993 годов.

Напомним, 8 августа 2008 года грузинские войска напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации. 26 августа того же года Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

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