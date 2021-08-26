Варшава, 26 августа, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 26 августа опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARC-CoV-2 за последние сутки в стране.

Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 251 новый случай заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли три человека.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 887 513 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 75 332. В больницах по состоянию на 26 августа находится 371 пациент с COVID-19, из них 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что страна находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса.