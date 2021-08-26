Джакарта, 26 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Индонезии за последние дни снизилось число случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 16 899 случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на 26 августа в Индонезии выявлено 4 043 736 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 30 099 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 3 669 966 случаев заражения SARS-CoV-2.

За сутки эпидемия унесла жизни 889 жителей Индонезии. Всего от COVID-19 в стране умерли 130 182 жителя Индонезии.

В настоящее время в Индонезии выявили 243 588 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что вакцину Pfizer отправят во все провинции страны.