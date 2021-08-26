Москва, 26 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Встречу с временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии Сергеем Меняйло проведет 26 августа президент России Владимир Путин. Об этом 26 августа рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Одну из встреч мы покажем, (президент) примет сегодня временно исполняющего обязанности главы Северной Осетии Сергея Меняйло. Дела Северной Осетии сегодня будут на повестке дня их совещания», — заявил представитель Кремля.

Также Песков добавил, что в остальном 26 августа у главы Российского государства — это «день внутренней работы» без крупных публичных мероприятий, когда он будет работать в Кремле и проведет там ряд внутренних встреч и совещаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что изменения в закон об иностранных агентах «возможны и необходимы».