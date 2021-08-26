Первоуральск, Свердловская область, 26 августа, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Первоуральске (Свердловская область) ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар около озера Глухое

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире – все новости»

На такие меры пошли «в связи с высокой пожарной опасностью и ухудшением оперативной обстановки с лесными пожарами», уточнили в мэрии. Режим продлится по 3 сентября 2021 года.

В лесу запрещается пользоваться открытым огнём, выжигать траву, разводить костры, употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;, оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал.

Кроме того, в лесу не дозволяется заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим, а также оставлять бутылки или осколки стекла.

Как сообщало ИА REGNUM, в Первоуральске эвакуировали ковид-госпиталь из-за лесных пожаров.