Москва, 26 августа, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Изменения в закон об иностранных агентах «возможны и необходимы». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Если, действительно, «цех», которого касается закон, и сами законодатели, и правоприменители приходят к выводу, что эти корректировки нужны, то, конечно, они тогда возможны и необходимы», — сказал Песков.

По его словам, признание какого-либо СМИ или НКО иноагентом не означает их закрытия или остановки их работы, поскольку ключевая цель — информировать граждан о соответствующем статусе.