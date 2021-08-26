Сан-Франциско, США, 26 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Дирижер шведского происхождения Рагнар Болин покидает пост главного дирижера Симфонического хора Сан-Франциско из-за требований о вакцинации для всех сотрудников хора. Об этом 25 августа написала шведская газета Dagens Nyheter.

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«Я выступаю против принудительной вакцинации, которая происходит в завуалированной форме», — написал Болин в электронном письме газете.

Дирижер считает, что требование о наличии сертификата вакцинации «создает сегрегированное общество» и что «многие исследователи также сигнализируют об опасностях».

Генеральный директор симфонического оркестра Мэтью Спайви написал в пресс-релизе, что Рагнар Болин в течение своих 14 лет в качестве главного дирижера играл важную роль в руководстве оркестром. За эти годы хор получил премию «Грэмми» за запись Восьмой симфонии Малера. В своем электронном письме к Dagens Nyheter Рагнар Болин описывает свои годы в хоре как «фантастические».