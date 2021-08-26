Стокгольм, 26 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. 30% смертей от COVID-19, зарегистрированных в Швеции, имели место в Стокгольме, несмотря на то, что 24% населения страны живут в столице. По словам исполняющего обязанности директора столичной системы здравоохранения Йохана Братта, этому может быть несколько объяснений, о чем 25 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

В электронном письме в столичное отделение SVT Nyheter Братт написал, что коронавирусная инфекция, вероятно, была более распространена в мире, чем было известно в конце февраля, когда многие стокгольмцы посещали спортивные соревнования и путешествовали по миру.

«Это означает, что мы очень рано занесли инфекцию в Стокгольм», — отметил чиновник.

Кроме того, констатирует Братт, коронавирус на ранних этапах пандемии попал в дома престарелых, что только усугубило ситуацию.