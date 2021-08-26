Осло, 26 августа, 2021, 13:30 — ИА Регнум. 25 августа Норвежский институт общественного здравоохранения зарегистрировал в стране 1 294 новых случая заражения коронавирусом, что почти вдвое больше, чем неделю назад. Данная цифра также является ежедневным рекордом за всю пандемию. Об этом 26 августа сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

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Заместитель директора ведомства Эспен Роструп Накстад признал в ходе пресс-конференции, что страна находится в состоянии четвертой волны пандемии.

Как сообщает норвежское информационное агентство NTB, в настоящее время в больницы страны поступили 56 пациентов с коронавирусом, но неясно, сколько из них находятся в реанимации. Однако это значительно меньше, чем на предыдущем пике распространения инфекции в марте этого года, когда в моменте было госпитализировано более 250 пациентов с коронавирусом.

По данным Норвежского института общественного здравоохранения, чуть более 88% всех взрослых норвежцев получили первую дозу вакцины, а почти 61% получили две дозы.