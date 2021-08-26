Стокгольм, 26 августа, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В настоящее время несколько стран уже приступили к массовой ревакцинации населения третьим компонентом вакцины от COVID-19. Однако, похоже, что государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл имеет свое мнение на этот счет, которым он поделился в интервью газете Dagens Nyheter от 25 августа.

Tim Reckmann Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Как оказалось, Тегнелл не знает о наличии каких-либо научных подтверждений того факта, что третья доза вакцины от COVID-19 будет иметь значение с точки зрения предотвращения серьезного заболевания COVID-19 и возможной смерти для и так полностью привитых людей. Исключения могут коснуться людей с ослабленной иммунной системой.

«Намного важнее вакцинировать тех, кого мы еще не привили», — посчитал эпидемиолог.

«Пока никто не знает, нужно ли сейчас введение третьей дозы. По данным Европейского агентства по контролю за инфекционными заболеваниями (ECDC), нет никаких указаний, за исключением, возможно, Израиля, на необходимость введения третьего компонента», — объяснил занятую позицию Тегнелл.