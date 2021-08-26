Ереван, 26 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 6918 исследований на коронавирус, из которых 683 дали положительный результат. Об этом 26 августа сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний (NCDC).

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Всего в стране выявили 239 739 носителей коронавируса. Из них 225 234 справились с инфекцией, в том числе 315 — за последние сутки. Умерли в республике 4785 пациентов с COVID-19, из которых семеро — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 8516 тестов на коронавирус 634 показали положительный результат. 200 человек медики признали выздоровевшими, умерли десять пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что 680 выявленных случаев заражения коронавирусом в сутки для Армении является максимальным показателем с апреля 2021 года. В стране действует карантин до конца декабря текущего года.