Иерусалим, 26 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Третья прививка вакциной от COVID-19 американской компании Pfizer на 95% предотвращает заражение SARS-CoV-2 и на 97% — серьезные симптомы в случае заболевания. Об этом 26 августа сообщает 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на данные минздрава страны.

Yarregion.ru Вакцинация

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«Министерство здравоохранения сообщает, что через неделю после третьей вакцинации эффективность предотвращения заражения возрастает до 86%, а через 16 дней — до 95%. За это время также значительно улучшились шансы избежать серьезных симптомов, связанных с вирусом: эффективность 97% — очень важная статистика, которая может снизить нагрузку на больницы», — говорится в сообщении.

Отметим, по данным официальной статистики Израиля, на сегодняшний день 1 млн 673 тыс. человек в стране сделали третью прививку от COVID-19. При этом свыше 5,45 млн прошли вакцинацию двумя дозами и более 5,9 млн привились одной дозой.