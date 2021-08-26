Курск, 26 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Курской области первый компонент прививки от коронавируса получили 353 940 человек, это составляет 66,3% от плана, сообщили 26 августа в пресс-службе правительства региона. Завершили вакцинацию, по последним данным, 302 193 жителя области.

Наталья Диева Вакцина

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Доля лиц старше 60 лет среди вакцинированных составляет 30% и 37,3% — от общего количества граждан данного возраста, проживающих в нашем регионе.

Всего в Курскую область поступило 425 437 комплектов доз вакцины, из них 364 967 «Спутника V», 50 480 «Спутника Лайт», 6 270 «ЭпиВакКороны», 3 720 «КовиВака». На 26 августа остаток вакцины на данный момент составляет 71,5 тыс. доз.