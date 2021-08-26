Новосибирск, 26 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Новосибирске в этом учебном году первый в жизни школьный звонок прозвенит для 23 тысяч первоклассников. Об этом сегодня, 26 августа, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Rostov-gorod.ru Первоклассники

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«За 2020 год мы построили 14 объектов образования — три школы и 11 детских садов. Сейчас в Новосибирске идёт строительство трёх школ и двух садиков. Активно возводится новое здание гимназии № 3 в Советском районе, растут корпуса школ в микрорайоне «Родники» и в жилом комплексе «Европейский берег». Всего же с 2014 года система образования Новосибирска увеличилась на 50 детских садов и 16 школ», — напомнил мэр.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам заместителя губернатора региона Сергея Нелюбова, новосибирские образовательные организации при стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации начнут новый учебный год в очном формате.

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