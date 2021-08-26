Нижний Новгород, 26 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 26 августа выявили 403 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 433 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 154 006 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 519 человек, всего выздоровели с начала пандемии 140 654 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 28 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 5711 человек. Накануне сообщалось о 14 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активным носителем вируса в регионе в настоящее время является 7641 человек. За минувшие сутки число активных носителей снизилось еще на 140 человек.

По состоянию на 26 августа в регионе проведено 3 410 337 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 8997 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 251,9.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции резко снизился и составляет 0,86. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 26 августа остаются свободными 33% коек в ковид-центрах.