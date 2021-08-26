Москва, 26 августа, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Государственное устройство Украины — это, действительно, абсолютно полностью искусственно созданный политический конструкт, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

Украина

«В своем основании украинское государство, на самом деле, имеет в первую очередь советское наследие, и та государственная субъектность, которая якобы есть у Украины, это результат специальной украинизации, которая, действительно, была во времена Советского Союза.

Конечно, в те времена это никак не воспринималось как политика, которая направлена на возникновение какой-то самостийности и обособленности от всего русского.

Украинское государство состоит из нескольких этнически групп, в первую очередь это Малороссия. Она занимает большую часть Украины, но при этом вообще никогда исторически не имела отношения к украинской территории, там были русские города.

А на территории Западной Украины как раз располагалось Галицко-Волынское княжество, которое никогда не являлось частью Русского мира. Сами украинцы пестовали те процессы, которые сложились в диаспоре этой империи.

В этом смысле в настоящее время Украина никак не может заявлять об «украинстве» Крыма, об «украинстве» юга-востока и даже центральной Украины. Тот же самый Киев всегда был русским городом и никогда себя русскому миру не противопоставлял.

Поэтому в данном случае попытки украинской власти выставить Украину как такую страну, которая по праву может претендовать на эти земли, абсолютно безосновательны. По факту Украина, действительно, является страной-паразитом и располагается на территориях, которые с Украиной никак не связаны.

В этих условиях та государственная политика, которая сейчас проводится, мне кажется, в результате приведет к тому, что Украина, и так находящаяся в состоянии полураспада, действительно, распадется на эти квазигосударственные образования — на юго-восток, на центр, на запад.

И тогда можно будет говорить о какой-то исторически каноничной Украине, но она будет ограничена, в чём я глубоко убежден, исключительно западной частью нынешней страны, ну, может быть, какими-то центральными областями Украины», — высказал своё мнение Никита Данюк.

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