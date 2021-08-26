Новосибирск, 26 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. До начала чемпионата мира по волейболу FIVB-2022 в Новосибирске остался ровно один год. На Михайловской набережной города сегодня, 26 августа, состоялся торжественный запуск часов обратного отсчёта до старта мероприятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В нашей области только занимающихся волейболом детей и взрослых порядка 20 тысяч, это один из любимых игровых видов спорта нашего региона. Несмотря на все пандемийные сложности и ограничения, прошедший год принёс нам много хорошего — это и решение о проведении чемпионата в Новосибирске, и чемпионство нашего «Локомотива» в 2020 году, и открытие долгожданного современного центра волейбола, и серебро нашей олимпийской сборной. Будем стараться, чтобы праздник волейбола прошел в нашем городе на самом высоком уровне, и в первую очередь при подготовке будет уделяться внимание обеспечению безопасности», — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Отметим, что место установки часов согласовано с представителями АНО «Оргкомитет волейбол 2022».

Напомним, ряд матчей первого этапа чемпионата мира по волейболу-2022 пройдёт в Новосибирске с 27 по 29 августа 2022 года.