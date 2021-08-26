Екатеринбург, 26 августа, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Свердловской области выявили более 530 носителей вируса SARS-CoV-2 за сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувший день в области зарегистрирован 531 ковид-пациент. Это «рекордно» высокое число новых заражённых — предыдущий «максимум» заканчивался на 529 случаях заражения за сутки.

157 новых носителей вируса — жители Екатеринбурга, ещё 374 — других населённых пунктов. Всего в регионе зафиксирован 120 971 случай заражения с начала пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, также в области обновили «рекорд» по смертям от COVID-19.