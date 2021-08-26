Новосибирск, 26 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 26 августа, в инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2311 пациентов, в том числе 38 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что в отделениях реанимации находятся 168 человек, на ИВЛ — 17 пациентов.

Всего в регионе сделано 2 341 413 тестов на коронавирус.

Напомним, что в Новосибирской области, по данным на сегодня, 26 августа, за минувшие сутки выявлено 177 случаев заражения коронавирусом.

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