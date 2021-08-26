Мадрид, 26 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Испанская фармакологическая компания Laboratorios Farmaceuticos Rovi, занимающаяся производством американской вакцины от COVID-19 Moderna, проводит расследование происшествия, в рамках которого в Японии были обнаружены неизвестные примеси в ампулах с препаратом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя фармкомпании.

Modernatx.com Лаборатория компании Moderna

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В компании не стали называть сроки окончания расследования. Помимо этого, испанские фармацевты не исключили, что примеси могли быть обнаружены лишь в некоторых партиях препарата для Японии. Отмечается также, что фармкомпания не прекратила производство вакцины, несмотря на случившееся.

Ранее в Японии заявили об обнаружении посторонних примесей в 39 ампулах с препаратом американской компании Moderna, произведённом в Испании.