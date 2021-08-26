Ростов-на-Дону, 26 августа, 2021, 12:51 — ИА Регнум. 17-летняя жительница Ростовской области с подтверждённым заражением коронавирусом скончалась в одном из ковидных госпиталей, развёрнутых на Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе 26 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В каком состоянии подростка госпитализировали, не уточняется. Известно, что у несовершеннолетней были хронические заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ростовской области с начала пандемии подтверждено 121 988 случаев заражения коронавирусом. COVID-19 не смогли победить 5 850 пациентов.