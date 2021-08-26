Москва, 26 августа, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Рубль подешевел к доллару на 0,3% по итогам торгов 25 августа. Пара доллар/рубль оттолкнулась от локальной поддержки в районе 73,50 руб., достигнув зоны 73,90 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Сегодня, 26 августа, котировки слегка отступают, несмотря на укрепление американской валюты перед симпозиумом в Джексон-Хоул. На этой неделе российская валюта обосновалась в сужающемся торговом диапазоне после встряски на прошлой неделе, когда рубль достиг одномесячных минимумов.

Сейчас, когда спрос на доллар ослаб, российская валюта пытается извлечь максимальную выгоду из этого фактора. Впрочем, до конца недели рубль может упасть в цене, пропустив доллар выше 74 руб.

Против рубля играют предпосылки коррекции на нефтяном рынке. Brent пока удерживается над уровнем $70 за баррель, но вероятность технического отката велика, судя по масштабам роста фьючерсов с начала недели.

Но главным фактором риска для «россиянина» выступает потенциальное укрепление доллара с оглядкой на симпозиум в Джексон-Хоул, где в центре внимания будет выступление главы ФРС, заявленное на 27 августа.

Джером Пауэлл может подтвердить курс на ужесточение политики Центробанка, что подтолкнет USD к повсеместному росту. В случае с парой доллар/рубль при таком сценарии не исключен рывок в направлении зоны 74,50 руб.», — считает эксперт.

Читайте также: Доллар укрепился по отношению к рублю на несколько копеек