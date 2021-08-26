Ростов-на-Дону, 26 августа, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 25 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами COVID-19 стали 14 женщин в возрасте от 17 до 85 лет и 11 мужчин в возрасте от 27 до 73 лет. Все ковид-пациенты имели хронические заболевания.

За весь период пандемии в Ростовской области COVID-19 погубил 5 850 пациентов.