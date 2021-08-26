Ростов-на-Дону, 26 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки выявили 479 носителей коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 26 августа. Это на три случая заражения меньше, чем днём ранее.

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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (197), Батайске (14) и Красносулинском районе (11). Более 16% заразившихся — люди старше 66 лет, более 11% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 121 988 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 105 839 пациентов.