Новосибирск, 26 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 26 августа, за минувшие сутки выявлено 177 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 183 случая.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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«Скончались ещё одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 40 лет, 62 года, 67 лет, 82 года, 85 лет, 87 лет и женщины в возрасте 47 лет, 64 года, 74 года, 77 лет, 85 лет. Всего в регионе умерли 2607 человек», — сообщает оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 57 632 случая заражения коронавирусом, в том числе у 4420 детей; 47 318 пациентов выздоровели (+113 за сутки).