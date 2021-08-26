Санкт-Петербург, 26 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба от 26 августа, за последние сутки в Санкт-Петербурге лабораторно подтвердили 1301 случай заражения коронавирусной инфекцией, это на 84 случая меньше, чем в предыдущий день.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи

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За сутки выписаны по выздоровлению 923 человека, это на 31 пациента больше, чем в предыдущий день.

С учетом новых данных в Петербурге подтверждено 571 162 случая инфицирования, выздоровел 547 501 человек. Скончались от COVID-19 в Петербурге 20 410 человек, в том числе 38 летальных исходов зафиксировано в минувшие сутки.