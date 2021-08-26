Рига, , 12:28 — REGNUM 28 августа в Латвии состоится регистрация новой партии «Республика», лидерами которой выступают бывший министр внутренних дел страны Сандис Гиргенс и депутат парламента Вячеслав Домбровский. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Домбровский сообщил, что «Республика» будет прагматичной и профессиональной центристской партией, целью которой станет увеличение достатка любого жителя и страны в целом, а также достижение среднего уровня благосостояния западных стран Евросоюза в течение одного поколения.

«Республика» не будет делить жителей Латвии по различным принципам, это будет открытая политическая организация, которая объединит людей в заботе о государстве и его жителях, ответственности за работу и совершенствовании навыков», — заявил Домбровский.

Сандис Гиргенс добавил: «Для меня важно, чтобы люди в Латвии чувствовали себя свободно, безопасно, счастливо, что будет способствовать росту патриотизма. Мы не учим, как правильно жить, мы призываем вместе развивать страну, вкладывая свои таланты в общее благо».

Партия не указала своих внешнеполитических ориентиров, но известно, что ее политики в разные периоды своей деятельности поддерживали как членство Латвии в НАТО и ЕС, так и введение антироссийских санкций.

Партия «Республика» намерена принять участие в парламентских выборах осенью 2022 года.