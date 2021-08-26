Санкт-Петербург, 26 августа, 2021, 12:24 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 38 больных. Это на восемь человек больше, чем умерло сутками ранее, сообщили 26 августа в оперативном штабе.

Pixabay.com Смерть с косой

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Общее число жертв COVID-19 в Петербурге достигло 20 410 человек за время пандемии. Больше людей умерло только в Москве, однако летальность болезни в Петербурге заметно выше: в Петербурге на 26 августа скончались 3,57% от числа заразившихся против 1,74% в Москве.

По данным сайтастопкоронавирус.рф, в Петербурге зафиксировано 380,6 смертей от ковида на 100 тыс. населения. Это самый высокий показатель смертности среди регионов РФ.