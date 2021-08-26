Жителям Сиднея напомнили о сертификатах вакцинации
Сидней, Австралия, 26 августа, 2021, 12:34 — ИА Регнум. С 13 сентября полностью привитые жители Большого Сиднея получат дополнительные свободы: они смогут собраться на пикниках в парке, проводить время на открытом воздухе в компании до пяти человек и так далее. Однако правительство штата предупредило, что больше свобод означает больше контроля, поскольку полицейские также получат больше полномочий. Об этом 26 августа сообщил телеканал Nine News.
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Выступая на пресс-конференции, главный санитарный врач Нового Южного Уэльса Керри Чант подтвердила, что с 13 сентября полицейские будут проверять у граждан статус их вакцинации и спрашивать, что они делают на улицах города и в парках.
«С полицией уже проконсультировались по этому поводу. Если есть какие-либо вопросы с несоблюдением правил или возникнут проблемы, конечно, правительство может изменить свое решение, но, как неоднократно заявляла премьер-министр, мы должны относиться к нашим гражданам с презумпцией доверия», — заявила Чант.