Сидней, Австралия, 26 августа, 2021, 12:34 — ИА Регнум. С 13 сентября полностью привитые жители Большого Сиднея получат дополнительные свободы: они смогут собраться на пикниках в парке, проводить время на открытом воздухе в компании до пяти человек и так далее. Однако правительство штата предупредило, что больше свобод означает больше контроля, поскольку полицейские также получат больше полномочий. Об этом 26 августа сообщил телеканал Nine News.

(сс) Herry Lawford Сидней, Австралия

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Выступая на пресс-конференции, главный санитарный врач Нового Южного Уэльса Керри Чант подтвердила, что с 13 сентября полицейские будут проверять у граждан статус их вакцинации и спрашивать, что они делают на улицах города и в парках.

«С полицией уже проконсультировались по этому поводу. Если есть какие-либо вопросы с несоблюдением правил или возникнут проблемы, конечно, правительство может изменить свое решение, но, как неоднократно заявляла премьер-министр, мы должны относиться к нашим гражданам с презумпцией доверия», — заявила Чант.