Краснодар, 26 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 252 случая заражения коронавирусом, сообщили 26 августа в региональном оперативном штабе. Накануне, 25 августа, был зарегистрирован 251 новый случай заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В числе новых носителей — 12 детей, самому младшему из которых — один год. Лидерство по суточной заражаемости держат Краснодар и Сочи, где выявлено по 48 носителей, на втором месте Геленджик, там подтверждено 25 новых случаев, на третьем месте Лабинский район, там положительные результаты тестов на коронавирус получил 21 житель.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае подтверждено 65 719 случаев заражения, выздоровели 48 942 жителя, скончались — 5067.

На 26 августа в коронавирусных стационарах лечение проходят 3 448 пациентов, на дому лечатся 8 262 человека. В тяжёлом состоянии находятся 122 ковид-пациента — 113 на аппаратах ИВЛ, девять — на ЭКМО.