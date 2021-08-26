Сидней, Австралия, 26 августа, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Вакцинированные жители самого густонаселенного штата Австралии Нового Южного Уэльса могут рассчитывать на небольшое послабление локдауна. Об этом 26 августа заявила в ходе пресс-конференции премьер-министр штата Глэдис Бережиклян, передает телеканал Nine News.

Оперный театр. Сидней

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Бережиклян заявила, что отметка в шесть миллионов поставленных прививок от COVID-19, достигнутая на этой неделе, позволит предоставить больше свободы вакцинированным по сравнению с действующими правилами.

Среди прочего, с 13 сентября членам семей будет разрешено проводить дополнительный час отдыха на открытом воздухе, если все взрослые в семье полностью вакцинированы. Бережиклян отметила, что с середины сентября граждане смогут посещать парки и проводить там даже пикники.

Тем не менее, люди должны использовать дополнительный час в рамках текущего комендантского часа, который правительство Бережиклян решило продлить.