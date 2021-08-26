Екатеринбург, 26 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Свердловской области скончались от последствий COVID-19 ещё 33 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Нынешний показатель — «рекордный» для области. До этого в регионе не регистрировали больше 32 смертей от данной инфекции за сутки.

Всего в области с начала пандемии подтверждено 5035 летальных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе зафиксировано более 120 тыс. случаев заражения коронавирусом.