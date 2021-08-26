Премьер-министр Австралии анонсировал начало вакцинации детей от COVID-19
Канберра, 26 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Службы здравоохранения Австралии «в скором времени» выдадут разрешение на массовую вакцинацию 12—15 летних детей от COVID-19. Об этом, как сообщил телеканал Nine News, заявил 26 августа премьер-министр Австралии Скотт Моррисон во время пресс-конференции.
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Техническая консультативная группа по иммунизации (ATAGI) пока, что предоставила временные рекомендации по вакцинации детей, и сейчас федеральное правительство Австралии ожидает окончательных рекомендаций «в скором времени».
«В Австралии все дети в возрасте от 12 до 15 лет будут привиты», — заверил общественность Моррисон.
В настоящее время в стране дети этих возрастов уже могут получить прививку, но только если они находятся в группе риска.