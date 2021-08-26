Москва, 26 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом с Москве за сутки увеличилось на 1712. Об этом 26 августа столичный оперативный штаб.

Коронавирус

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Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве составило 1 560 501.

«За сутки госпитализированы 494 человека, скончались 54 пациента», — рассказали в штабе.

Сейчас оборудование для искусственной вентиляции лёгких поддерживают жизни 281 человека.