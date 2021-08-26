Москва, 26 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Российские медики подтвердили 19 630 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в течение суток 25 августа. Об этом сообщает 26 августа оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Общее количество зарегистрированных случаев достигло в стране 6 824 540. При этом за сутки выздоровел 19 661 пациент, а за весь период эпидемии — 6 092 818 человек.

Днём ранее новых заболевших было 19 536 человек, выздоровели 19 654 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, скончались за сутки 25 августа 820 пациентов с выявленным коронавирусом нового типа. Это максимальное значение за период эпидемии.

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