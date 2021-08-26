Москва, 26 августа, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Можно ожидать, что объявление США об увеличении предложения нефти на 20 млн баррелей в течение следующих трех месяцев снизит цену на нефть на 0,1%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявил профессор РЭШ Герхард Тевс.

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«Давно известно, что объявления о дополнительных поставках нефти снижают цену сырья, тогда как объявления о сокращении поставок повышают ее. В 2020 году Диего Канциг из Лондонской школы бизнеса провел исследование, в котором на примере риторики ОПЕК эмпирически посчитал, какой эффект такие действия производят на котировки черного золота. Основываясь на количественном примере, приведенном в исследовании, можно ожидать, что объявление США об увеличении предложения нефти на 20 млн баррелей в течение следующих трех месяцев снизит цену на нефть на 0,1%, — сказал Тевс. — Если такое предположение верно, это будет совершенно незначительным изменением».

Соответственно, как полагает Тевс, планы США не должны привести к пересмотру прогнозов цены на нефть и к каким-либо согласованным действиям со стороны ОПЕК.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что власти США решат продать дополнительное количество нефти, чтобы использовать вырученные средства для частичного финансирования своего «инфраструктурного плана».