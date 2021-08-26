Сидней, Австралия, 26 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. 26 августа самый густонаселенный штат Австралии Новый Южный Уэльса преодолел отметку в 6,2 миллиона поставленных прививок от COVID-19. Ожидается, что в дальнейшем темпы иммунизации будут только нарастать, поскольку власти штата объявили о послаблении карантина для привитых граждан. Об этом 26 августа сообщило министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса на официальной странице в соцсети Twitter.

Business.ua Вакцина

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На сегодняшний день в штате было поставлено 6 280 700 прививок от COVID-19. За последние сутки их число увеличилось на 51 232. За прошедшие 24 часа в штате на коронавирус проверились 151 272 человека.

В то же время, несмотря на рекордные темпы вакцинации, власти штата приняли решение о продлении регионального локдауна в районе Большого Сиднея. Режим жесткого карантина будет действовать до 10 сентября.