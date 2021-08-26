Рига, 26 августа, 2021, 12:11 — ИА Регнум.

Janssen.com Вакцинация

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Хотя в Латвии западных препаратов для вакцинации от коронавируса COVID-19 достаточно, одна вакцина стала дефицитной и ее популярность среди латышей только растет. Об этом сообщило латвийское гостелевидение LTV.

Так, во многих центрах вакцинации дефицитом стал требующий однократного введения медикамент Janssen. Например, в Даугавпилсе он положен только отдельным группам жителей, которых призывают заранее подавать заявки, если требуется получить именно этот препарат.

То, что вакцины Janssen пользуются спросом, подтверждают и в прививочных кабинетах. Многим важно получить один укол, потому что впереди зарубежные отдых или работа, где статус вакцинированного заметно облегчает прохождение официального контроля. Отмечается, что за Janssen приходят моряки и дальнобойщики, которым трудно составить рабочий график так, чтобы точно вернуться за второй дозой препарата.

«Главным образом это люди, которым психологически легче получить одну дозу, а не две, потому что они против вакцинации, но понимают, что необходимо», — сообщила гостелевидению глава отдела обслуживания клиентов одной из клиник Латвии Диана Дубровска.

В Министерстве здравоохранения Латвии надеются до конца нынешнего года получить препарат согласно договору. Даже если этого не случится, то во втором квартале 2022 года вакцины Janssen станет предостаточно, отметили в минздраве. Объясняется это тем, что данная вакцина не используется при ревакцинации в странах-членах Евросоюза, а общая вакцинация в этих странах завершится к концу 2021 года.