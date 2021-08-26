Таллин, 26 августа, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Участники открытого заседания комиссии парламента Эстонии Рийгикогу по социальным вопросам выразили недовольство, что порча крупной партии вакцины против коронавируса в хранилищах Департамента здоровья не привела к наказаниям среди виновных. Об этом говорится в сообщении канцелярии Рийгикогу.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Председатель комитета по социальным вопросам Сирет Котка заявила, что цель лекарств и вакцин — поддерживать и улучшать здоровье населения, поэтому их гибель в хранилище департамента особенно печальна.

«Дефекты холодильной камеры для хранения лекарств должны быть устранены в кратчайшие сроки, и при этом необходимо обеспечить новое безопасное место для хранения лекарств и вакцин во время ремонта», — сказал Котка.

Заместитель председателя комиссии по социальным вопросам Хельмен Кютт отметила, что после прочтения отчета департамента у нее есть ряд вопросов: «Конечно, это ненормально, когда все стороны пожимают друг другу руки и признают, что никто не виноват в нанесенном ущербе в размере почти трех миллионов евро, и никто не несет ответственности за возникшую ситуацию».

На встрече присутствовали министр здравоохранения и труда Эстонии Танел Кийк, генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, статс-секретарь Таймар Петеркоп и председатель правления ГАО «Государственная недвижимость» (Riigi Kinnisvara) Кати Кусмин.

В конце июня нынешнего года стало известно, что из-за сбоя работы холодильников в хранилищах Департамента здоровья испорченными оказались несколько сот тысяч порций вакцины от коронавируса.