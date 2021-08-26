Москва, 26 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки в России выросло на 19 630 и достигло 6 824 540 случаев. Об этом 26 августа сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки скончались от коронавирусной инфекции 820 человек, это является максимальным значением с начала пандемии. Всего в РФ с начала распространения вируса от COVID-19 умерли 179 243 человека.

Среди регионов по суточному приросту лидируют Москва (1712), Санкт-Петербург (1301) и Подмосковье (726).